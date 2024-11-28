Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей

Россиянин Стрижов продаст газетные статьи о Пугачевой за 300 тысяч рублей

Житель Снежинска Олег Стрижов выставил на продажу коллекцию газетных статей о певице Алле Пугачевой за сотни тысяч рублей. Материал на эту тему публикует «Хорошие новости».

Россиянин предлагает покупателям вырезки, которые собраны и разложены в папках по годам: с конца 1960-х — начала 1970-х и до нынешних времен. В каждой из 16 папок по 200 файлов, всего — порядка 3200 статей и заметок из газет и журналов, за которые продавец запросил 300 тысяч рублей.

«Все из личной коллекции. Попробуйте собрать такую же, — гордится южноуралец. — Причина продажи: собираю вторую коллекцию. Аллу Борисовну как любил, так и люблю».

Известно, что Стрижов также продает 27 книг про Пугачеву, CD и DVD-диски с ее творчеством и множество грампластинок.

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