Россиянина осудили на три года за секретное сотрудничество с иностранным государством

Петербуржец сел на 3 года за секретное сотрудничество с иностранным государством

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя Александра Стальберга за секретное сотрудничество с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Его отправят в колонию общего режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Стальберг признал вину и раскаялся в содеянном.

26 ноября сообщалось, что Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор журналистке Нике Новак из Читы за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией. Она получила четыре года колонии.