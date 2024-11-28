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16:43, 28 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на три года за секретное сотрудничество с иностранным государством

Петербуржец сел на 3 года за секретное сотрудничество с иностранным государством
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя Александра Стальберга за секретное сотрудничество с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Его отправят в колонию общего режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Стальберг признал вину и раскаялся в содеянном.

26 ноября сообщалось, что Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор журналистке Нике Новак из Читы за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией. Она получила четыре года колонии.

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