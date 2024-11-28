Российская промышленность столкнулась с серьезной проблемой

РСПП: промышленникам из РФ тяжело выйти на рынки дружественных стран

Поворот на Восток обернулся для российских промышленников мощной конкуренцией со стороны дружественных стран. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

К числу этих таких государств он отнес Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Малайзию и другие. Кроме того, он признал, что выйти на китайский рынок с какой-то высокотехнологичной продукцией оказалось непросто.

По словам Шохина, такое положение дел стало серьезным вызовом для российской промышленности. Однако обеспечить высокое качество продукции на внутреннем рынке сложно, если не закрепиться на внешних.

«Очень важно, чтобы даже небольшие партии технологичных продуктов уходили на экспорт», — уверен Шохин.

В начале ноября представители РСПП пожаловались на беспрецедентно высокий рост просрочки платежей со стороны контрагентов. Подобная динамика может свидетельствовать о приближающейся волне банкротств.

Кроме того, промышленники говорят о сворачивании многих инвестиционных программ и сетуют на то, что половину тендеров выигрывают китайские поставщики.