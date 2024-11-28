Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

В Казани задержали 3 студентов, подозреваемых в краже ₽7,7 млн у участника СВО

В Казани задержаны трое студентов, подозреваемых в краже 7,7 миллиона рублей у 30-летнего участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации оперативников, задержанные — трое студентов в возрасте 17-18 лет. Один из них являлся организатором. С помощью интернет-технологий он получил доступ к мобильному банку мужчины. Остальные сообщники занимались выводом похищенных денег через дропы. Полученные деньги они потратили на отдых за границей и на ставки в онлайн казино. Сейчас все трое доставлены в Волгоград.

По данным МВД, потерпевший обратился в полицию Волгограда 14 июня. Он сообщил, что неизвестные получили удаленный доступ к его мобильному банку и похитили со счета 7,7 миллиона рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Расследовавшие дело силовики установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории Республики Татарстан, где и задержали злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске полицейские задержали афериста, обманувшего бойца СВО.