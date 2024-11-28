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11:25, 28 ноября 2024Из жизни

«Российский Хатико» четыре дня провел на реке в ожидании провалившегося под лед хозяина

В Башкирии собака четыре дня прождала хозяина на реке, где он провалился под лед
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tishina Natalia / Shutterstock / Fotodom  

Собаку из Башкирии прозвали Хатико из-за преданности трагически погибшему хозяину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

24 ноября 59-летний Николай Халанчук на велосипеде возвращался домой, его сопровождала собака по имени Белка. Он решил срезать путь и поехать по реке Уфе, которая к тому времени уже замерзла. Однако толщина льда составляла всего два сантиметра, и мужчина провалился под лед. Белка осталась рядом с образовавшейся прорубью в ожидании, что хозяин скоро вынырнет. Она прождала его до тех пор, пока мужчину не начали искать. После начала спасательной операции ее забрали домой родственники Халанчука, но она каждый раз возвращалась к проруби. Белка провела на реке четыре дня.

При этом позже стало известно, что в конце октября в 2017 году Халанчук потерял на Уфе родных. Он вместе с другом и женой переплывал реку на лодке, когда судно внезапно перевернулось. Все упали в ледяную воду, но Николай тогда выжил и выбрался на берег.

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Халанчука нашли на глубине девять метров. Собаку после обнаружения тела снова забрали к себе родственники.

Ранее сообщалось, что в США застрявшая в контейнере собака провела больше недели без еды и воды и выжила. Животное обнаружили сотрудники береговой охраны, когда осматривали порт в городе Хьюстон.

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