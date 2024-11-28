Специалисты по глубокому бикини рассказали об удививших их гениталиях клиентов

Специалисты по глубокому бикини и врачи, работающие с интимной зоной, рассказали о гениталиях, которые все еще способны их удивить. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна из акушерок рассказала, что ее сложно удивить — она каждый день видит вульвы и забывает о них, как только пациентка прикрывается. Однако ей запомнились гениталии с большим количество пирсинга и изуродованные женским обрезанием.

Я была шокирована, когда ко мне поступила напуганная девчонка, которая не предупредила меня о своих многочисленных пирсингах. Помню пару случаев генитальных увечий и некоторые сильно отекшие после родов органы — о них я думаю с грустью или сочувствием, а не как о чем-то занимательном tlotd пользовательница Reddit

Еще одна врач согласилась, что также видела гениталии всех разновидностей и удивляется только очевидным запущенным болезням.

Инфекция, пролапс и так далее — состояния, которых не было в анамнезе и о которых пациент не упоминал, а может, и не знал piccolopupper пользовательница Reddit

Специалистка по эпиляции также написала, что запоминает исключительно необычно растущие лобковые волосы.

У меня есть клиент, у которого растет пучок волос на нижней стороне члена, прямо рядом с головкой. Мы называем его нижней эспаньолкой noorisms пользовательница Reddit

Ранее мужчины перечислили самые распространенные мифы о мужественности. Один из пользователей рассказал, что, вопреки распространенному заблуждению, умеет ухаживать за ребенком.