Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 28 ноября 2024Забота о себе

Специалисты по глубокому бикини рассказали об удививших их гениталиях клиентов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stepan Kalinin / Unsplash

Специалисты по глубокому бикини и врачи, работающие с интимной зоной, рассказали о гениталиях, которые все еще способны их удивить. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна из акушерок рассказала, что ее сложно удивить — она каждый день видит вульвы и забывает о них, как только пациентка прикрывается. Однако ей запомнились гениталии с большим количество пирсинга и изуродованные женским обрезанием.

Я была шокирована, когда ко мне поступила напуганная девчонка, которая не предупредила меня о своих многочисленных пирсингах. Помню пару случаев генитальных увечий и некоторые сильно отекшие после родов органы — о них я думаю с грустью или сочувствием, а не как о чем-то занимательном

tlotdпользовательница Reddit

Еще одна врач согласилась, что также видела гениталии всех разновидностей и удивляется только очевидным запущенным болезням.

Инфекция, пролапс и так далее — состояния, которых не было в анамнезе и о которых пациент не упоминал, а может, и не знал

piccolopupperпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна
Нарастить лысогоПочему борьба с облысением смертельно опасна
13 сентября 2016
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Специалистка по эпиляции также написала, что запоминает исключительно необычно растущие лобковые волосы.

У меня есть клиент, у которого растет пучок волос на нижней стороне члена, прямо рядом с головкой. Мы называем его нижней эспаньолкой

noorismsпользовательница Reddit

Ранее мужчины перечислили самые распространенные мифы о мужественности. Один из пользователей рассказал, что, вопреки распространенному заблуждению, умеет ухаживать за ребенком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка сложная». ВСУ нанесли массированный удар дронами по Краснодарскому краю. Один из БПЛА упал на жилые дома

      Названы способы сэкономить на ЖКУ

      Взрывы прогремели в Харькове

      Влияние курса доллара на рост цен в России оценили

      Инфраструктура повреждена в Сумской области

      20-литровый пивной кег взорвался в руках московского подростка

      Росгвардейцы уничтожили боевую машину ВСУ в Курской области

      Кандидаты Трампа на посты министров столкнулись с угрозами покушений

      По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии

      В Одессе и Кировограде прогремели взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше