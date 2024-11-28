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14:00, 28 ноября 2024Бывший СССР

Стали известны дата и место нового саммита ОДКБ

Жапаров: следующий саммит ОДКБ пройдет в Киргизии в конце 2025 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Следующий саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Киргизии в конце 2025 года. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает ТАСС.

«Очередную сессию Совета коллективной безопасности предлагаю провести в четвертом квартале 2025 года», — заявил политик. Жапаров прокомментировал переход председательства в ОДКБ от Казахстана к Киргизии в 2025 году, а также предложил дату и место нового саммита объединения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. По его словам, отсутствие армянской делегации на саммите организации в Астане характеризует и само объединение.

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