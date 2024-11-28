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19:42, 28 ноября 2024Путешествия

Стали известны подробности о севшем в России с подозрительным предметом на борту самолетом

Пассажирам севшего в Екатеринбурге самолета из Бангкока ничего не угрожает
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пассажирам летевшего из Бангкока самолета, экстренно севшего в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на борту, ничего не угрожает. Подробностями инцидента поделились в Telegram-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.

«На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа, — говорится в сообщении. — Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает».

Также стало известно, что к месту посадки воздушного судна для проведения оперативных мероприятий прибыли пожарные, медики и представители силовых ведомств.

Ранее 28 ноября сообщалось, что самолет из Таиланда приготовился к экстренной посадке в Екатеринбурге. На борту обнаружили предмет, напоминающий бомбу, к нему был прикреплен пейджер.

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