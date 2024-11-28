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15:04, 28 ноября 2024Мир

Стало известно об обсуждении в Европе на высоком уровне отправки войск на Украину

Economist: в Европе на высоком уровне обсуждается идея отправки войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Власти европейских государств пока не прорабатывали всерьез план отправки военного контингента своих стран на Украину, однако идея обсуждается на высоком уровне. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, отметив, что такой план обсуждают и в окружении избранного президента США Дональда Трампа.

В материале издания отмечается, что команда избранного американского лидера скептически относится к возможности членства Украины в НАТО в рамках вероятного урегулирования конфликта. В этом контексте некторые в окружении Трампа высказывают идею о формировании коалицию из европейских стран, желающих отправить своих военных на Украину.

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