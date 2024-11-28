Журналист Bild Ронцхаймер сообщил о призывающих к переговорам с РФ бойцах ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и выбраться из него можно лишь с помощью переговоров. Об этом сообщил заместитель главреда газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

«В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом», — процитировал журналист одного из украинских военных. Боец ВСУ также призвал к окончанию конфликта и к переговорам с Москвой, но при этом признал, что украинцы не хотят отдавать территорию.

Ронцхаймер описал ситуацию для украинских войск на передовой словом «кошмар», указав на стремительное продвижение Вооруженных сил (ВС) России. Как считает журналист, военные ВСУ чувствуют себя брошенными как собственными властями, так и Западом.

Кроме того, украинские бойцы не стали скрывать в разговоре с журналистом, что ВСУ сильно уступают войскам РФ в количестве вооружений и боеприпасов.

Ранее командир ВСУ заявил о нежелании 90 процентов сослуживцев воевать. По его словам, на третий год боевых действий мотивировать солдат стало сложно.