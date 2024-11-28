Украинский снайпер Призрак: ситуация под Красноармейском в ДНР тяжелая для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с тяжелой ситуацией под Красноармейском (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) из-за регулярных атак российских военных и их преимущества в использовании дронов. Об этом заявил украинский снайпер с позывным Призрак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Русские все время нападают. Кажется, у них бесконечное количество дронов, почти все из которых превосходят наши. Я не знаю, чем это закончится», — сказал он.

Ранее стало известно о сложной для ВСУ обстановке в Торецке. По словам бойца батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислава Бунятова, большинство позиций переходят из рук в руки.

