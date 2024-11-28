В «Айдаре» заявили о сложной обстановке в Торецке

Боец батальона «Айдар» ВСУ Бунятов заявил о сложной обстановке в Торецке

В Торецке сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство позиций переходят из рук в руки. Об этом заявил в Telegram боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.

«В Торецке обстановка сложная, (...) большинство позиций либо серая зона, либо переходят из рук в руки», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска активно наступают также в районе Нью-Йорка.

Ранее Бунятов заявил об обрушении фронта на кураховском направлении. Он обвинил в ситуации коррупционеров и призвал ввести для них смертную казнь.