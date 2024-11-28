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09:00, 28 ноября 2024Россия

В Крыму назвали пустозвонством новые условия Украины для переговоров с Россией

Глава крымской миссии Смирнов назвал пустозвонством слова Ермака о переговорах
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о новых условиях начала переговоров Украины и России являются пустозвонством. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

Ранее Ермак назвал возвращение границ к состоянию на 23 февраля 2022 года обязательным для начала диалога Киева и Москвы. По его мнению, это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования конфликта.

Комментируя слова главы офиса Зеленского, Смирнов выразил мнение, что Украина лишила себя права ставить условия для переговоров. «Заявление Ермака не более чем пустозвонство. В нынешней ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль», — считает он.

Глава Крымской межнациональной миссии подчеркнул, что о возвращении границ 1991-го или 2022 года не может идти и речи. По его словам, распад Украины уже произошел, что подтверждают результаты референдумов в Крыму в 2014 году и в новых регионах в 2022 году, которые показали желание местного населения находиться в составе России. «При этом политика США и Запада способствует дальнейшему развалу Украины и превращению ее оставшихся территорий в квазигосударства», — заключил Смирнов.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова Ермака, заявил, что условия Украины являются неуместными, так как диктовать их должны наступающие, а не сдающие позиции. По мнению парламентария, «украинские элиты» осознают, что диалог будут вести Москва и Вашингтон, а делегация из Киева «в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской».

ЖЗЛ
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