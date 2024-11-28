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14:23, 28 ноября 2024Мир

В МИД назвали причину улучшения отношений России и США в будущем

Захарова: будущее отношений России и США зависит от Белого дома
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Будущее отношений Москвы и Вашингтона при новой администрации избранного президента США Дональда Трампа зависит от Белого дома. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«О будущем российско-американских отношений вам нужно спрашивать людей в Белом доме, вам нужно спрашивать себя», — отметила дипломат на вопрос западного журналиста.

По словам Захаровой, если бы США и другие страны «хотели бы улучшить, развить, восстановить» отношения с Россией, то это было бы возможным «только при условии взаимоуважения, а также соблюдения норм международного права».

Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США сосредоточен на украинском конфликте. Он подчеркнул, что политик занимается поиском путей решения этого кризиса.

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