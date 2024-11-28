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13:55, 28 ноября 2024Россия

В Минобороны отчитались об уничтоженных украинских военных в Курской области

МО: свыше 250 украинских военных были уничтожены за сутки в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Свыше 250 украинских военных были уничтожены за сутки в Курской области. Об этом отчитались в Министерстве обороны России (МО) в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что один солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен. Кроме того, украинские силы потеряли боевую машину пехоты, боевую бронированную машина, шесть автомобилей и пять минометов, пояснили в Минобороны.

По информации российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий под Курском украинская сторона лишилась более 36 тысяч военнослужащих.

До этого сообщалось, что группа из 22 украинских военных сдалась в плен в Курской области.

Еще раньше стало известно о двух украинцах, которые были взяты в плен. Обстоятельства, при которых это было сделано, в Минобороны тогда не раскрывались.

ЖЗЛ
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