Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:26, 28 ноября 2024Россия

В петербургском ресторане отравились десятки человек

В Петербурге госпитализировали 21 человека из-за отправления в «Токио Сити»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 21 случай кишечной инфекции после посещения ресторана «Токио Сити», их госпитализировали в инфекционный стационар. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Отмечается, что у 12 заболевших в биологическом материале выявлена сальмонелла. С 24 по 25 ноября выявили восьмь случаев кишечной инфекции.

Управление Роспотребнадзора провело дезинфекционные мероприятия, а также организовало комплекс противоэпидемических мер.

Ранее в Красноярске 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице с отравлением. Инфекция, предварительно, была в воде, которую пили дети в столовой. Также специалисты решили проверить молоко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Определились все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России

      В петербургском ресторане отравились десятки человек

      В Минобороны Великобритании объявили о сокращении армии

      Россиянам назвали популярные схемы жилищных аферистов

      Посольство прокомментировало ситуацию с обменом старых долларов в Турции

      В Ливане обвинили Израиль в нарушении соглашения о перемирии

      В Канаде зафиксировали всплеск заболеваемости цингой

      ЦСКА победило «Динамо» в дерби в КХЛ

      «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше