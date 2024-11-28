В петербургском ресторане отравились десятки человек

В Петербурге госпитализировали 21 человека из-за отправления в «Токио Сити»

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 21 случай кишечной инфекции после посещения ресторана «Токио Сити», их госпитализировали в инфекционный стационар. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Отмечается, что у 12 заболевших в биологическом материале выявлена сальмонелла. С 24 по 25 ноября выявили восьмь случаев кишечной инфекции.

Управление Роспотребнадзора провело дезинфекционные мероприятия, а также организовало комплекс противоэпидемических мер.

Ранее в Красноярске 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице с отравлением. Инфекция, предварительно, была в воде, которую пили дети в столовой. Также специалисты решили проверить молоко.