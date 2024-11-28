В России решили ужесточить наказание за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним

В России решили увеличить штрафы за продажу сигарет и вейпов детям до 2 млн руб.

В России решили ужесточить наказание за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Соответствующие законопроекты внесли депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает РИА Новости.

Согласно документу, продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции может повлечь штраф до двух миллионов рублей для юридических лиц. Кроме того, возможно привлечение к уголовной ответственности за повторное нарушение.

Ранее правительство поддержало введение штрафов за продажу детям энергетиков. Так, для физических лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических — 300 — 500 тысяч рублей.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.