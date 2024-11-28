Депутат Журова: союзники Украины будут пытаться склонить ее к переговорам

Союзники Киева будут пытаться склонить его к мирным переговорам с Москвой, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о желании Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать диалог с Россией.

«Я думаю, что в целом уже их благодетели тоже говорят, что надо к переговорам идти, потому что это может привести к необратимым последствиям, когда втянут всех других в эту историю еще более глубоко, но, похоже, втягиваться никто не хочет. Все, конечно заявляют об этом так, попугать, но если говорить серьезно, то, конечно, это такая риторика для СМИ», — сказала депутат.

В целом здравые политики понимают, что они не хотят разжигать все это, поэтому будут пытаться склонить того же [президента Украины Владимира] Зеленского к шагу навстречу Светлана Журова депутат Госдумы

Как пишет Bild, бойцы ВСУ осознают тяжелое положение страны на фронте и понимают, что конфликт зашел в тупик. Многие считают, что завершить боевые действия можно только путем переговоров. В материале положение украинских сил на передовой названо «кошмаром», а также сказано о стремительном продвижении российской стороны.