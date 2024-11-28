Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 28 ноября 2024Экономика

В России заявили о нехватке кадров еще в одной ключевой отрасли

Вице-премьер Чернышенко: промсектору РФ понадобятся 1,8 млн кадров к 2030 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В ближайшие шесть лет российской промышленности понадобятся в общей сложности 1,8 миллиона работников различных специальностей. О нехватке кадров еще в одной ключевой отрасли экономики заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о необходимости привлечь в сектор как сотрудников рабочих профессий, так и высококвалифицированных специалистов, пояснил Чернышенко. Несмотря на острый кадровый голод в стране подобную задачу он назвал амбициозной, но достижимой.

Для выполнения поставленной президентом России задачи необходимо развивать систему подготовки специалистов в отечественных вузах и колледжах, добавил вице-премьер. Именно они должны выпускать на рынок качественные инженерные кадры и обеспечивать востребованные научные разработки в различных отраслях.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил об острой нехватке сотрудников еще в одной ключевой сфере российской экономики. По его словам, дефицит кадров в военно-промышленном комплексе (ВПК) в среднесрочной перспективе может достичь 400 тысяч человек. Эту проблему он связал с рядом факторов, включая переизбыток в стране специалистов гуманитарных направлений и нехватку квалифицированных инженеров.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      У капитана перевернувшегося с пассажирами российского судна провели обыски

      Россиянам назвали три сигнализирующих о болезнях изменения глаз

      Гибель подполковника НАТО связали с ударами ВС России по Сумам

      Редчайшая монета XVIII века 200 лет хранилась среди безделушек

      Путин заявил о неизменной ситуации в зоне СВО в случае поставок оружия Украине

      Назначен прокурор Москвы

      В зону СВО поставили новые «Гермесы» для управления БПЛА

      В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

      Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше