В России заявили о нехватке кадров еще в одной ключевой отрасли

Вице-премьер Чернышенко: промсектору РФ понадобятся 1,8 млн кадров к 2030 году

В ближайшие шесть лет российской промышленности понадобятся в общей сложности 1,8 миллиона работников различных специальностей. О нехватке кадров еще в одной ключевой отрасли экономики заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о необходимости привлечь в сектор как сотрудников рабочих профессий, так и высококвалифицированных специалистов, пояснил Чернышенко. Несмотря на острый кадровый голод в стране подобную задачу он назвал амбициозной, но достижимой.

Для выполнения поставленной президентом России задачи необходимо развивать систему подготовки специалистов в отечественных вузах и колледжах, добавил вице-премьер. Именно они должны выпускать на рынок качественные инженерные кадры и обеспечивать востребованные научные разработки в различных отраслях.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил об острой нехватке сотрудников еще в одной ключевой сфере российской экономики. По его словам, дефицит кадров в военно-промышленном комплексе (ВПК) в среднесрочной перспективе может достичь 400 тысяч человек. Эту проблему он связал с рядом факторов, включая переизбыток в стране специалистов гуманитарных направлений и нехватку квалифицированных инженеров.