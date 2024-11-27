В Госдуме заявили об острой нехватке сотрудников в ключевой сфере

Депутат ГД Морозов: дефицит кадров в российском ВПК достигнет 400 тысяч человек

Дефицит квалифицированных специалистов в военно-промышленном комплексе (ВПК), являющегося одной из ключевых сфер российской экономики, в ближайшее время составит порядка 400 тысяч человек. Об остром кадровом голоде в этой отрасли заявил депутат, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, его слова приводит «Интерфакс».

Он связал подобную динамику с рядом факторов, включая переизбыток в стране специалистов гуманитарной гуманитарных направлений и нехватку квалифицированных инженеров. Эта тенденция, как отметил Морозов, возникла в России в последние несколько десятилетий.

Депутат добавил, что подобная динамика сильнее всего бьет по сектору ВПК, так как в этой сфере есть большой запрос на сотрудников-инженеров и других технологических специальностей. Если сложившуюся ситуацию не удастся исправить в обозримой перспективе, то уже в ближайшее время дефицит кадров в российском военно-промышленном комплексе достигнет серьезных масштабов. «Нехватка специалистов в ВПК составит около 400 тысяч человек», — резюмировал Морозов в ходе выступления на «правительственном часе».

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина неоднократно называла острый кадровый голод ключевым барьером для развития и дальнейшего роста российской экономики. По ее словам, нехватка квалифицированных сотрудников только усиливает и без того серьезный дисбаланс между спросом и предложением на внутреннем рынке. Кризисную ситуацию, как отмечала руководитель регулятора, усугубляет дефицит свободных производственных мощностей в ряде отраслей экономики. Например, в секторе машиностроения, сетовала она, к настоящему времени почти не осталось в свободном доступе даже устаревшего оборудования.