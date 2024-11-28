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11:20, 28 ноября 2024Бывший СССР

В России заявили о желании ВСУ «захватить кусок канонической территории» страны

Прохватилов: ВСУ могут попытаться захватить кусок канонической территории России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов считает, что командование украинской армии хочет атаковать Крымский мост и «захватить кусок канонической территории» России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт отметил, что в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ знают о подобных планах противника.

По мнению аналитика, украинские войска сохранили значительные резервы — от нескольких десятков тысяч до сотни тысяч человек, бронетехнику и ракетные системы. «Нельзя исключить попытку захватить кусок канонической территории России, так называемых старых регионов, так и удара в направлении Крыма с одновременными ударами ракетами западными по Крымскому мосту», — высказался о возможных направлениях удара Прохватилов.

26 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. По его словам, армия Украины должна перехватывать инициативу и контратаковать. Однако Сырский не стал раскрывать детали готовящейся операции.

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