Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 28 ноября 2024Россия

В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов СВО

В магазине Ростовской области в продаже нашли гуманитарный груз для бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в телепрограмме «Кстати» на нижегородском телеканале.

По данным канала, школьники из Ростовской области собрали маскировочные сети и другие необходимые на фронте вещи в качестве гуманитарной помощи российским военным.

На днях житель Нижнего Новгорода приобрел две маскировочные сети стоимостью 11 тысяч рублей в одном из магазинов города и обнаружил нечто указывавшее на то, что товары не предназначались для продажи. Со слов покупателя, к сетям были прикреплены пакеты с чаем, конфетами, сигаретами и письмами от учеников седьмого класса школы №40 города Новошахтинска, в которых они поздравляли солдат с Днем защитника Отечества и благодарили за мирное небо над головой.

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов предположил, что «бизнес поставлен на поток» и призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Владелец магазина, в свою очередь, заявил, что закупает товар через сайт с бесплатными объявлениями, а о содержимом сеток он якобы даже не подозревал.

Ранее в Астрахани десятки писем школьников участникам СВО обнаружили лежащими в мусорном баке. В образовательном учреждении ситуацию назвали провокацией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Алиханов оценил влияние слабого рубля на импорт

      В России заявили о нехватке кадров еще в одной ключевой отрасли

      В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

      Названа дата проведения досрочных выборов президента Абхазии

      В Казахстане замену украинского флага российским объяснили «атакой хакеров»

      Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру

      В Польше усомнились в необходимости отправки контингента НАТО на Украину

      Найдено видео с призывающим готовиться к худшему Жириновским

      В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше