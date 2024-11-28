В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов СВО

В магазине Ростовской области в продаже нашли гуманитарный груз для бойцов СВО

В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в телепрограмме «Кстати» на нижегородском телеканале.

По данным канала, школьники из Ростовской области собрали маскировочные сети и другие необходимые на фронте вещи в качестве гуманитарной помощи российским военным.

На днях житель Нижнего Новгорода приобрел две маскировочные сети стоимостью 11 тысяч рублей в одном из магазинов города и обнаружил нечто указывавшее на то, что товары не предназначались для продажи. Со слов покупателя, к сетям были прикреплены пакеты с чаем, конфетами, сигаретами и письмами от учеников седьмого класса школы №40 города Новошахтинска, в которых они поздравляли солдат с Днем защитника Отечества и благодарили за мирное небо над головой.

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов предположил, что «бизнес поставлен на поток» и призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Владелец магазина, в свою очередь, заявил, что закупает товар через сайт с бесплатными объявлениями, а о содержимом сеток он якобы даже не подозревал.

Ранее в Астрахани десятки писем школьников участникам СВО обнаружили лежащими в мусорном баке. В образовательном учреждении ситуацию назвали провокацией.