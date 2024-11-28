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09:12, 28 ноября 2024Мир

В США назвали единственный повод для сплочения Трампа и Байдена

WSJ: мир в Газе и Ливане стал поводом для сплочения Трампа и Байдена
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Достижение мира в секторе Газа и Ливане стало единственным поводом для сплочения усилий действующего президента США Джо Байдена и избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Поскольку администрация Байдена стремится стать посредником в заключении долгосрочного мирного соглашения на Ближнем Востоке, она привлекает к себе неожиданного второстепенного партнера — Дональда Трампа», — утверждается в публикации.

В частности, команда Трампа воздержалась от критики перемирия между ливанским движением «Хезболла» и Израилем, заключенного при посредничестве Белого дома. Администрация Байдена, в свою очередь, переключила внимание на достижение прекращения огня в Газе.

По данным издания, сотрудничество в этой области выгодно как действующему, так и избранному главе государства. В частности, заключение мира на Ближнем Востоке станет для Байдена внешнеполитической победой под конец президентского срока, а Трамп не будет вынужден решать этот вопрос после вступления в должность.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна заключила перемирие с «Хезболлой», чтобы приготовиться к отражению возможной агрессии со стороны Ирана.

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