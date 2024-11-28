Defense News: решения Байдена по Украине лишь ухудшат положение ВСУ

Последние решения действующего президента США Джо Байдена по Украине лишь ускорят ее крах. Об этом пишет Defense News.

По мнению издания, решения о поставках противопехотных мин и снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России были приняты слишком поздно, чтобы украинские войска получили преимущество на поле боя. «Напротив, их главным эффектом может стать серьезная эскалация, которая оставит Киев ослабленным, а США в худшем положении», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что действия Вашингтона могут побудить Украину направить имеющиеся у нее ресурсы на поддержку операции в Курской области, где она продолжает терять контроль над захваченными территориями.

Ранее издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Киева. Два помощника конгрессмена подтвердили запрос, который могут рассмотреть уже в декабре.