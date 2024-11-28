В сети показали прототип Apple Vision Pro

Apple запатентовала конструкцию и дизайн шлема Vision Pro 15 лет назад

Компания Apple запатентовала конструкцию шлема Vision Pro 15 лет назад. Об этом сообщает издание Macworld.

Журналист издания Дэн Морен обнаружил в архивах патент Apple, который описывает устройство Vision Pro. Девайс, запатентованный в ноябре 2008 года, показался Морену очень похожим на гарнитуру дополненной и виртуальной реальности, выпущенную IT-гигантом в феврале 2024 года.

Прототип Vision Pro, который показали более 15 лет назад, имеет такую же форму и дизайн, что и существующий гаджет. В описании говорится, что новое устройство способно «имитировать опыт пребывания в виртуальной среде с помощью интеллектуальных датчиков». Эти датчики отслеживают движения головы и глаз, чтобы пользователю казалось, то он находится в виртуальном пространстве.

Дэн Морен удивился, что Apple так долго работала над очками с поддержкой AR и VR. Он отметил, что в 2008 году компания технически не могла выпустить такое устройство, так как на рынке не было экранов высокой четкости, которые используются в Vision Pro.

«Суть в том, что когда Apple находит идею привлекательной, она с радостью продолжает работать над ней — тихо, — пока не почувствует, что настало подходящее время», — подытожил Морен.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что корпорация Apple признала, что ее шлем смешанной реальности Vision Pro неудобно носить. Устройство оказалось довольно тяжелым, так как оно состоит из металла и стекла.