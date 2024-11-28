Во Франции назвали опасное последствие прихода Трампа к власти для ЕС

В парламенте Франции предрекли проблемы ЕС в сфере энергетики с приходом Трампа

Приход избранного президента США Дональда Трампа к власти чреват для Евросоюза (ЕС) проблемами в сфере энергетики, в частности, в аспекте, связанном с ценобразованием, считает член парламента Франции Кристоф Бланше. Опасное последствие депутат назвал в своем обращении к правительству страны. Текст письма Бланше изучила «Лента.ру».

«Избрание президента Трампа может изменить конфигурацию мировой энергетической геополитики: он объявил, что хочет увеличить экспортные мощности сжиженного природного газа (СПГ) при одновременном значительном развитии атомной промышленности США. Белый дом недавно объявил о плане по увеличению ядерного потенциала Соединенных Штатов к 2050 году в 3 раза. Кроме того, кандидат Дональд Трамп во время своей кампании объявил об экстерриториальных мерах по введению санкций в отношении французского ядерного сектора», — пишет парламентарий.

Согласно последним статистическим данным Евростата, Франция на 52 процента зависит от импорта энергии, а Европейский Союз — на 62 процента. Эта энергетическая зависимость ставит Францию и ЕС в очень слабое положение по отношению к России и Соединенным Штатам, которые, таким образом, могут воспользоваться этим положением поставщиков энергии, чтобы влиять на политическую жизнь стран-потребителей Кристоф Бланше член парламента Франции

Кроме того, он подчеркивает, что низкая стоимость энергоносителей «является не только стратегической проблемой в условиях глобальной экономической войны, но и, прежде всего, проблемой суверенитета.»

«Поэтому он (Бланше — прим. «Ленты.ру») спрашивает о мерах, которые были приняты для подготовки Франции к будущему, в котором ископаемое топливо, особенно природный газ в его сжиженном виде, будет становиться все более дорогим, возобновляемые источники энергии всегда будут прерывистыми и нерентабельными, а атомная энергетика по-прежнему требует больших затрат времени на строительство и связана с образованием отходов», — заключил автор обращения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейский континент ждет самая холодная за последние два года зима. Агентство сослалось на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, специалисты которого спрогнозировали, что с декабря по март температуры в ЕС останутся в основном ниже уровней, наблюдавшихся в последние два года. В результате, как сообщается, цена на электроэнергию и спрос на отопление вырастут до самых высоких уровней с начала конфликта на Украине.