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14:00, 28 ноября 2024Спорт

Во Франции объяснили использование песни со словом «русские» для экс-российской фигуристки

Хореограф Агенауэр: Rasputin для танца фигуристки Лопаревой не несет негатива
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский хореограф Ромэн Агенауэр объяснил выбор песни Rasputin группы Boney M для ритм-танца фигуристов Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо. Его слова приводит Sports.

Агенауэр заявил, что, услышав финальную часть композиции с фразой Oh, those Russians... («Ох уж эти русские» — прим. «Ленты.ру»), понял, что песня подходит экс-россиянке Лопаревой. «Эти слова не несут никакой негативной окраски, но они дают такое озорное настроение финалу танца», — отметил он.

Ранее стало известно, что Лопарева и Бриссо убрали слово «русские» из песни, под которую исполняют ритм-танец. На победном для пары турнире PGE Warsaw Cup, который проходил в Польше, эти слова были заменены на «oh, those dancers» («ох, эти танцоры» — прим. «Ленты.ру»).

Лопарева и Бриссо встали в пару в сезоне-2018/2019. Ранее Лопарева выступала за Россию. Она получила французское гражданство в мае 2022 года.

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