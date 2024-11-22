Французские фигуристы убрали слово «русские» из песни для ритм-танца

Французы Лопарева и Бриссо убрали слово «русские» из песни для ритм-танца

Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо убрали слово «русские» из песни, под которую исполняют ритм-танец. На это обратил внимание Telegram-канал «Лутц с полубильмана».

В сезоне-2024/2025 спортсмены выступают под композицию Rasputin группы Boney M. На предыдущих соревнованиях в конце песни звучала фраза «oh, those russians» («ох, эти русские» — прим. «Ленты.ру»). Однако на победном для пары турнире PGE Warsaw Cup, который проходил в Польше, эти слова были заменены на «oh, those dancers» («ох, эти танцоры» — прим. «Ленты.ру»).

Лопарева и Бриссо встали в пару в сезоне-2018/2019. В текущем сезоне они впервые выиграли этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Лопарева выступала за Россию. Она получила французское гражданство в мае 2022 года.