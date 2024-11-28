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09:37, 28 ноября 2024Бывший СССР

Военные ВСУ заявили о тупике на фронте

Bild: военные ВСУ заявили о тупике на фронте
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе заявляют о тупиковости сложившейся для них ситуации на фронте. Об этом сообщил журналист газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

Он посетил расположение украинских военных в Донбассе, в частности, в районе Покровска. Один военный рассказал ему, что интенсивность нынешних боев не сравнится с тем, что было раньше, при этом ВСУ не хватает оружия и людей. Он также рассказал, что, по его мнению, военный конфликт зашел в тупик. Солдат отметил преимущество российских войск в личном составе и заявил, что украинские военные хотят завершения конфликта, но не хотят уступать территории.

Журналист отмечает, что последний вопрос остается ключевой проблемой для украинских политиков, среди которых также растет число сторонников переговоров. При этом во власти нет единого мнения о том, какой ценой можно добиться разрешения конфликта.

Ранее командир взвода батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач заявил, что Вооруженные силы России возьмут под контроль всю территорию Донецкой народной республики до зимы. Он добавил, что ВСУ не должны дать им дойти до границы с Днепропетровской областью.

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