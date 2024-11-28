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09:28, 28 ноября 2024Россия

Военный рассказал об остановке продвижения ВСУ в первые дни вторжения в Курскую область

Военный Марик: два БТР остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область два бронетранспортера отдельной гвардейской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота остановили продвижение противника и уничтожили колонну западной техники. Об этом сообщил замкомандира батальона бригады по военно-политической работе с позывным Марик, его цитирует ТАСС.

Продвижение противника удалось остановить в районе населенного пункта Сафоновка в Курской области. Удары были нанесены 12 августа, сообщил военный, добавив, что после переброски морпехов в Курскую область они провели рекогносцировку местности, организовали огневые засады и выстроили линии обороны.

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«Когда колонна двигалась по дороге, спереди выехал один БТР, второй БТР — сзади. Два БТР встречали целую колонну вражеской техники, которая состояла из 11 машин. Из них 8 были полностью уничтожены, их уже забрали на выставку в Санкт-Петербурге, как трофеи победы», — рассказал Марик.

По его словам, часть машин из колонны ВСУ пытались уйти, однако их встретили морпехи из другого батальона. В результате военнослужащие смогли взять большое число солдат противника в плен, ВСУ понесли потери.

Ранее командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным Як заявил, что потери ВСУ в Курской области были такими, что «машины вывозили их пачками». Боевые действия в регионе идут четвертый месяц.

ЖЗЛ
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