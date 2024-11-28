Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 28 ноября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на холодный разваливающийся дом

Жители Карпинска пожаловались на разрушение их дома 1958 года постройки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители Карпинска Свердловской области пожаловались на то, что им приходится жить без капремонта в доме, который разваливается уже много лет. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Речь идет о двухэтажном доме, расположенном по адресу улица Угольщиков, 81. Здание построили в 1958 году. В данный момент дом наполовину пустует, а другую половину занимают в основном пенсионеры. Постройка постепенно разрушается, часть пола уже сгнила. Из-за того, что в половине квартир никто не живет, оставшимся жильцам, которым доступно лишь печное отопление, приходится мерзнуть. «Половина дома не отапливается вообще, потому что там люди не живут, половина дома замерзает. Там грибы растут, в полах дыры. И это там, где сделали ремонт три года назад. Соседняя квартира точно такая же, пола нет, все развалено», — посетовал местный житель. Он также рассказал, что управляющая компания обещала провести всем газ, но в итоге это было сделано лишь в одной квартире.

Ранее на такое же плачевное состояние дома пожаловались жители Салехарда. Постройка на улице Мичурина покрыта огромными трещинами, полы в квартирах проваливаются, а потолки провисают.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      В России раскрыли эффект от начала ударов Украины дальнобойными ракетами

      Двое мужчин похитили пьяную туристку и выбросили ее на автостраде под колеса машин

      Лукашенко оценил воздействие «Орешника» на мировое сообщество

      Полиция задержала ехавших на сходку судимых мужчин из Porsche в российском городе

      В сети показали прототип Apple Vision Pro

      ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки

      В российской хоккейной команде произошел секс-скандал

      В российском регионе утвердили закон о продаже алкоголя по два часа в будни

      Москва оказалась лучшим городом для жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше