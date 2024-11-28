Жители российского города пожаловались на холодный разваливающийся дом

Жители Карпинска пожаловались на разрушение их дома 1958 года постройки

Жители Карпинска Свердловской области пожаловались на то, что им приходится жить без капремонта в доме, который разваливается уже много лет. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Речь идет о двухэтажном доме, расположенном по адресу улица Угольщиков, 81. Здание построили в 1958 году. В данный момент дом наполовину пустует, а другую половину занимают в основном пенсионеры. Постройка постепенно разрушается, часть пола уже сгнила. Из-за того, что в половине квартир никто не живет, оставшимся жильцам, которым доступно лишь печное отопление, приходится мерзнуть. «Половина дома не отапливается вообще, потому что там люди не живут, половина дома замерзает. Там грибы растут, в полах дыры. И это там, где сделали ремонт три года назад. Соседняя квартира точно такая же, пола нет, все развалено», — посетовал местный житель. Он также рассказал, что управляющая компания обещала провести всем газ, но в итоге это было сделано лишь в одной квартире.

Ранее на такое же плачевное состояние дома пожаловались жители Салехарда. Постройка на улице Мичурина покрыта огромными трещинами, полы в квартирах проваливаются, а потолки провисают.