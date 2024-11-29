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06:00, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина решил отменить подписку на антивирус и получил неожиданный ответ

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Пользователь с ником royalfatkid поделился историей, как он решил обратиться в службу поддержки, чтобы отменить подписку на антивирусную программу, и получил неожиданный ответ. Скриншот переписки с сотрудником сервиса мужчина опубликовал на портале Reddit.

Из переписки следует, что мужчина попросил отменить его подписку на антивирус и вернуть деньги. «Это совсем небольшая плата. (...) Вы просто не можете себе это позволить», — написал ему сотрудник службы поддержки. Когда рассказчик возразил работнику, тот ответил ему фразой «я сказал то, что думаю».

Многие комментаторы раскритиковали поведение сотрудника службы поддержки. «Мне нравятся компании, которые пытаются заставить вас чувствовать себя бедными из-за того, что вы не хотите их бесполезный продукт. Они просто подтвердили, что вам это действительно не нужно», «Что это за служба поддержки клиентов, черт возьми?» — возмутились они. Еще один участник обсуждения посоветовал автору поста написать жалобу на обидчика.

Ранее другой пользователь Reddit показал на портале обед, купленный в сети популярного американского фастфуда. Комментаторы посоветовали парню больше никогда не посещать это заведение.

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