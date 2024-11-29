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20:43, 29 ноября 2024Экономика

Дачникам назвали простой способ предотвратить появление слизней

Агроном Коврижных: слишком плотная посадка растений приведет к появлению слизней
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: IMAGO / Rolf Poss / Globallookpress.com

Неправильная посадка растений на даче приведет к появлению слизней и улиток. Простой способ предотвратить их появление на участке назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в разговоре с порталом «БелНовости».

По словам эксперта, виновником появления незваных гостей в саду и огороде может оказаться сам дачник, неправильно посадивший растения. Коврижных пояснила, что, если располагать растения слишком плотно, практически не оставляя промежутков, получившиеся затененные участки станут идеальной средой для укрытия вредителей.

«Не загущайте посадки. В противном случае вам придется вступить в борьбу с большим количеством слизней и улиток. Есть еще одна важная рекомендация: периодически занимайтесь прореживанием всходов», — посоветовала агроном. В случае если слизни уже появились, она предложила посыпать дорожки золой.

Ранее в ноябре дачникам порекомендовали посыпать грядки корицей, чтобы избавиться от муравьев.

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