Депутат Рады Янченко: бригады ВСУ укомплектованы только на 40-60 %, люди устают

Бригады в составе Вооруденных сил Украины (ВСУ), которые работают в зоне боевого соприкосновения, укомплектованы только на 40-60 процентов, в связи с этим у военнослужащих накапливается усталость. Главные претензии бойцов к украинскому руководству озвучила депутат Верховной Рады республики Галина Янченко в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Я непосредственно общаюсь с нашими парнями и девушками там, на передовой. Все они говорят, для них для всех вопрос номер один — это доукомплектование их бригад», — отметила парламентарий. Она добавила, что при последнем ее посещении передовой комплектование в среднем составляло от 40 д 60 процентов. «Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», — заключила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает призыв Соединенных Штатов к Киеву снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки бойцов ВСУ как прямой приказ. Администрация президента Джо Байдена объяснила свою рекомендацию «чистой математикой».