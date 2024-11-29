Двое из пяти россиян собрались погасить долги до Нового года

РБК: 41 процент россиян решили погасить текущие долги по кредитам до Нового года

Погасить долги перед финансовыми организациями до Нового года намерен 41 процент участников опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результат исследования описывает РБК.

У четверти респондентов речь идет о долгах по кредитным картам, а у 23 процентов — по потребительским кредитам. Также у 19 процентов имеется долг по займам, у 17 процентов — по автокредиту, у 12 процентов — по ипотеке, а четыре процента признались в долге перед родственниками и знакомыми.

Почти треть опрошенных (31 процент) рассказали, что хотят закрыть долги за счет подработки в декабре. Еще 13 процентов рассчитывают на годовую премию и «13-ю зарплату», а 14 процентов хотят использовать для этого кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций. Немногим меньше — 12 процентов — хотят найти лишние деньги с помощью жесткой экономии.

Чаще всего подработку хотят найти респонденты 25-40 лет (41 процент), а в возрасте 35-45 лет участники исследования чаще выбирали «13-ю зарплату». Никаких действий для закрытия долгов не хотят предпринимать граждане старше 50 лет.