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09:06, 29 ноября 2024Экономика

Двое из пяти россиян собрались погасить долги до Нового года

РБК: 41 процент россиян решили погасить текущие долги по кредитам до Нового года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Погасить долги перед финансовыми организациями до Нового года намерен 41 процент участников опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результат исследования описывает РБК.

У четверти респондентов речь идет о долгах по кредитным картам, а у 23 процентов — по потребительским кредитам. Также у 19 процентов имеется долг по займам, у 17 процентов — по автокредиту, у 12 процентов — по ипотеке, а четыре процента признались в долге перед родственниками и знакомыми.

Почти треть опрошенных (31 процент) рассказали, что хотят закрыть долги за счет подработки в декабре. Еще 13 процентов рассчитывают на годовую премию и «13-ю зарплату», а 14 процентов хотят использовать для этого кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций. Немногим меньше — 12 процентов — хотят найти лишние деньги с помощью жесткой экономии.

Чаще всего подработку хотят найти респонденты 25-40 лет (41 процент), а в возрасте 35-45 лет участники исследования чаще выбирали «13-ю зарплату». Никаких действий для закрытия долгов не хотят предпринимать граждане старше 50 лет.

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