Певица Дуа Липа показала фигуру в ярком бикини

Британская певица и модель Дуа Липа показала фигуру в ярком купальнике. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором она запечатлена лежащей на шезлонге розовом бикини с цветочным принтом. Исполнительница также надела бежевую кепку и кольцо с бриллиантами. В то же время от макияжа она отказалась, а волосы собрала в хвост.

Известно, что Липа отдыхала в Мумбаи вместе с возлюбленным, актером Каллумом Тернером.

В октябре Дуа Липа прошлась по улице в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty. На размещенных снимках 29-летняя знаменитость предстала в белом мини-платье, которое она приспустила, открыв часть груди.