Из брюха семиметрового питона достали проглоченного им мужчину

В Индонезии из брюха питона достали проглоченного им фермера

В Индонезии мужчину целиком проглотил питон. Об этом пишет Daily Mirror.

Во вторник вечером, 26 ноября, 30-летний фермер Пеко собирал тростниковый сок для изготовления сахара в районе Северный Луву, когда на него напал питон. Огромная семиметровая змея обвилась вокруг его тела, дождалась, пока он перестанет дышать, а затем съела Пеко, чей рост составлял примерно 1,6 метра. Ближе к ночи шурин фермера по имени Ваван забеспокоился из-за того, что Пеко не вернулся домой, и отправился его искать. Рядом с тростником он нашел питона, который явно только что проглотил крупную добычу.

Ваван вернулся к змее вместе с жителями деревни, где жил мужчина. Вместе они вскрыли питону брюхо и достали тело. «Мы часто шутили, что ночью нас может съесть змея. Мы все знаем, насколько они опасны. Я не могу понять, как питону удалось поймать моего зятя, ведь он был очень опытным», — сказал Ваван.

Ранее сообщалось, что в Индонезии гигантский питон съел 50-летнюю женщину, мать четверых детей. Позже змею нашли, тело женщины удалось извлечь.