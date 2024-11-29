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08:01, 29 ноября 2024Из жизни

Мужчина назвал «замечательной» отрезавшую ему пенис жену

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alf Ribeiro / Shutterstock / Fotodom  

Житель Бразилии, которому жена отрезала пенис из-за подозрения в измене, пожаловался на невозможность заниматься сексом. Об этом пишет National World.

34-летняя Дайан дос Сантос Фариас напала на 40-летнего супруга Гильберта Ногейро де Оливейру в декабре 2023 года. Она отрезала пенис бритвенным лезвием и смыла его в унитаз из-за того, что Оливейра переспал с 15-летней племянницей. Впоследствии мужчина признался, что простил жену. Они помирились вскоре после ареста Фариас. Ее приговорили к лишению свободы на 4,8 года.

Недавно Оливейре сообщил, что ему провели операцию по установке фаллопротеза, и он хотел бы заняться сексом с женой, но не может добиться супружеского свидания. Суд разрешил ему навещать осужденную супругу, однако при встречах их комната разделена на две части стеклом, чтобы они не могли касаться друг друга. Такие условия свиданий должны предотвратить возможную месть с его стороны.

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В интервью бразильским СМИ Оливейра заявил, что по-прежнему любит свою жену, и назвал ее «замечательной». По его словам, если бы у него была хоть какая-то обида, он бы не стал навещать ее в тюрьме на протяжении 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Бразилии задержали жительницу города Какуал, штат Рондония, которая нанесла супругу тяжелые увечья, пытаясь отрезать пенис. Причиной стало то, что мужчина был неспособен поддержать эрекцию во время секса.

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