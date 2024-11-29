На Западе забеспокоились о стремлении Трампа навязать Украине «катастрофическую сделку»

Economist: Трамп может навязать Украине катастрофическую сделку на условиях РФ

Западные страны-партнеры Украины обеспокоены, что избранный президент США Дональд Трамп может быть настолько заинтересован в скором завершении конфликта, что может навязать Киеву «катастрофическую сделку» с Москвой на невыгодных условиях. Об этом написал The Economist.

По словам авторов статьи, боевые действия ВС России обнажили существенную нехватку личного состава и морального духа в Вооруженных силах Украины (ВСУ), что в конце концов может привести к краху украинского фронта. Но важнее то, что Дональд Трамп дал миру понять — он с нетерпением ждет прекращения огня.

Издание напомнило, что президент РФ Владимир Путин согласится на мирное урегулирование украинского кризиса при условиях, что Запад отзовет антироссийские санкции, Киев откажется от членства в НАТО, Украина будет демилитаризована и формально нейтральна, «денацифицирована», чтобы на ее территории были защищены права русскоговорящего населения. Также условия РФ включают признание Крыма и четырех новых регионов российскими.

«Если Трамп поддержит это, Путин достигнет большинства своих военных целей, а Украина потерпит катастрофическое поражение. Капитуляция перед Путиным станет публичным поражением Америки и Трампа», — говорится в статье. Авторы полагают, что избранный американский президент может пойти по этому сценарию и рискнуть лидерским статусом США на мировой арене, а может воспользоваться рычагами давления на Россию и продолжить конфликт.

Ранее стало известно, что будущий советник победившего на выборах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц изучает варианты разрешения украинского конфликта. Среди них — прекращение огня на время переговоров.