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07:59, 29 ноября 2024Культура

Обновленная группа SEREBRO Фадеева выпустила песню

Обновленная группа SEREBRO Максима Фадеева выпустила первый сингл
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Максим Фадеев

Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look

Обновленная группа SEREBRO продюсера Максима Фадеева выпустила первый сингл «Song#2». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Композиция получила переделанное название старого хита «Song #1».

Ранее Фадеев рассказал, что одной из причин возобновить SEREBRO стал неугасающий интерес аудитории к их музыке.

Осенью 2019 года продюсер объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В компанию входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream. Позднее Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами и назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни.

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