Популярный российский актер назвал постельную сцену с Бузовой лучшей в карьере

Актер Бондаренко заявил, что с Бузовой у него была лучшая постельная сцена

Актер Станислав Бондаренко, который снялся в клипе российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой «Позови», рассказал о постельной сцене с ней. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам артиста, с исполнительницей у него была лучшая сцена подробного характера в его карьере. «На самом деле это лучшая киношная постельная сцена, которая была в моей киножизни. Это прям красиво снято и интересно», — сказал он.

Актер также выразил свое восхищение певицей, назвав ее «суперженщиной» и «работягой». «То, что она делает и создает, как она внимательна к своему окружению, ко всем, кто с ней работает, — прям молодец», — добавил Бондаренко.

Ранее российский блогер и певец Олег Майами ответил на слухи о романе с Ольгой Бузовой. Несколько лет назад артисты уже встречались, однако их отношения продлились недолго.