Появились подробности об устроивших голодовку на круизном лайнере россиянах

Одна из российских пассажирок круизного лайнера SH DIANA, устроившая голодовку на борту, потратила на тур последние деньги. Подробности об инциденте появились у Telegram-канала Baza.
Россияне утверждают, что отдали за путевку больше миллиона рублей, но обещанную Антарктиду так и не увидели. Наталья из Волгограда отметила, что копила на путешествие восемь лет. «Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей — все сбережения», — пояснила она.
Руководство круизной компании Swan hellenic пообещало вернуть туристам 50 процентов стоимости поездки или же предоставить скидку в 65 процентов на следующий круиз. При этом цены на путевки в Антарктику уже выросли в два-три раза, поэтому даже с компенсацией отечественным путешественникам придется заново собирать крупную сумму.
По данным источника, двое пассажиров из Екатеринбурга объявили голодовку в знак протеста еще 25 ноября. Наталья присоединилась к ним спустя несколько часов. В общей сложности россияне голодают третьи сутки.
Жительница Волгограда пожаловалась, что у нее очень болит голова, но она планирует «голодать до победного». «Пассажиры утверждают, что ситуация на борту накалена, — говорится в сообщении. — Сам же лайнер медленно движется на одном двигателе, а система стабилизации не работает — судно сильно качает».
Между тем экипаж заверил туристов, что никакой угрозы безопасности нет. Однако у пассажиров нет никакой уверенности в этом.
Ранее стало известно, что свыше 170 пассажиров, в том числе российские туристы, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку на борту. По пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan hellenic пришлось отменить поездку.