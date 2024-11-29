Появились подробности об устроивших голодовку на круизном лайнере россиянах

Одна из пассажирок круизного лайнера SH DIANA потратила на тур последние деньги

Одна из российских пассажирок круизного лайнера SH DIANA, устроившая голодовку на борту, потратила на тур последние деньги. Подробности об инциденте появились у Telegram-канала Baza.

Россияне утверждают, что отдали за путевку больше миллиона рублей, но обещанную Антарктиду так и не увидели. Наталья из Волгограда отметила, что копила на путешествие восемь лет. «Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей — все сбережения», — пояснила она.

Руководство круизной компании Swan hellenic пообещало вернуть туристам 50 процентов стоимости поездки или же предоставить скидку в 65 процентов на следующий круиз. При этом цены на путевки в Антарктику уже выросли в два-три раза, поэтому даже с компенсацией отечественным путешественникам придется заново собирать крупную сумму.

По данным источника, двое пассажиров из Екатеринбурга объявили голодовку в знак протеста еще 25 ноября. Наталья присоединилась к ним спустя несколько часов. В общей сложности россияне голодают третьи сутки.

Жительница Волгограда пожаловалась, что у нее очень болит голова, но она планирует «голодать до победного». «Пассажиры утверждают, что ситуация на борту накалена, — говорится в сообщении. — Сам же лайнер медленно движется на одном двигателе, а система стабилизации не работает — судно сильно качает».

Между тем экипаж заверил туристов, что никакой угрозы безопасности нет. Однако у пассажиров нет никакой уверенности в этом.

Ранее стало известно, что свыше 170 пассажиров, в том числе российские туристы, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку на борту. По пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan hellenic пришлось отменить поездку.

