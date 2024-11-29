Причастные к серии терактов в Запорожской области предстанут перед российским судом

В Ростове-на-Дону осудят 4 человек, причастных к терактам в Запорожской области

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех человек, причастных к совершению серии терактов в регионе, и направила материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Речь идет о россиянах Елене Рой и Сергее Гаркуше, а также гражданах Украины Игоре Гаранине и Сергее Евтушенко. Им в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывного устройства»), 205 («Совершение террористического акта») и 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2022 года все четверо вступили в террористическое сообщество, возглавляемое спецслужбами Украины. По заданию кураторов они следили за сотрудниками военно-гражданской администрации и правоохранительных органов Мелитополя, а в ноябре 2022 года и апреле 2023-го — организовали покушение на двоих из них.

В результате терактов начальник управления коммунальной собственности, градостроительства, имущественных и земельных отношений военно-гражданской администрации получил ранения различной степени тяжести, а замглавы управления МВД России «Мелитопольское» — не выжил. Злоумышленники были задержаны в мае 2023 года при попытке покушения на замначальника полиции по оперативной работе главка МВД России по Запорожской области.

Дело будет рассматривать Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.