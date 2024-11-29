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03:31, 29 ноября 2024Бывший СССР

Протестующие в Грузии начали возводить баррикады

Участники акции протеста в Тбилиси начали возводить баррикады
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз (ЕС) начали возводить баррикады из подручных средств, электросамокатов и других предметов. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузинские силовики продолжают оттеснять протестующих у парламента в Тбилиси, периодически применяя водомет. Вытесненные с территории парламента участники акции протеста перемещаются по прилегающему проспекту Руставели. В нескольких десятках метров протестующие свалили мусорные баки и разожгли костер.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим у здания парламента в Тбилиси.

Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.

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