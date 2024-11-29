Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

Путин извинился перед Меркель за напугавшего ее лабрадора в 2007 году в Сочи

Президент России Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за эпизод с собакой в 2007 году. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил, что не знал о страхе Меркель перед собаками, когда в ходе переговоров в Сочи к ним в зал забежал любимый пес российского лидера лабрадор Кони.

«Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», — сказал он. Путин добавил, что хотел создать благоприятную атмосферу для разговора с Меркель.

Глава России опроверг сообщения западных СМИ о том, что он якобы хотел запугать экс-канцлера ФРГ. Он также пообещал, что в случае приезда Меркель в Россию в будущем подобного больше не повторится.