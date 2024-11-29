Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 29 ноября 2024Россия

Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

Путин извинился перед Меркель за напугавшего ее лабрадора в 2007 году в Сочи

Президент России Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за эпизод с собакой в 2007 году. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил, что не знал о страхе Меркель перед собаками, когда в ходе переговоров в Сочи к ним в зал забежал любимый пес российского лидера лабрадор Кони.

«Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», — сказал он. Путин добавил, что хотел создать благоприятную атмосферу для разговора с Меркель.

Глава России опроверг сообщения западных СМИ о том, что он якобы хотел запугать экс-канцлера ФРГ. Он также пообещал, что в случае приезда Меркель в Россию в будущем подобного больше не повторится.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      На Западе заявили об улучшении Москвой и Киевом переговорных позиций при помощи эскалации

      Российский корреспондент пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

      Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Попавший в плен британский наемник заявил о планах выучить русский язык

      В США заявили об игре Запада по правилам России

      На Украине заговорили о переговорах после новых ударов России

      Стало известно о переносе Верховной рады в новое место

      Сразу 30 беспилотников уничтожены в Ростовской области

      В Тбилиси во время акции протеста пострадали силовики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше