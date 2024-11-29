Путин извинился перед Меркель за эпизод со встречей с собакой в 2007 году

Путин извинился перед Меркель за напугавшего ее лабрадора в резиденции в Сочи

Российский президент Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за эпизод с лабрадором в 2007 году. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что такой случай действительно был. Меркель приезжала «к нам в гости с визитом». «Я уже говорил ей об этом, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал», — сообщил Путин журналистам.

По словам главы государства, он хотел создать непринужденную, приятную атмосферу. Путин «исходил из того, что в Европе, в Германии, к домашним животным относятся очень позитивно». Российский глава при этом отметил, что уже извинялся перед Меркель за этот эпизод. Он признался экс-канцлеру, что не знал о ее страхе.

«Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения», — отметил Владимир Путин. По его словам, если Меркель когда-нибудь приедет в Россию, то он не станет делать подобных вещей.

Ранее Ангела Меркель призналась, что владеет русским языком хуже, чем президент России Владимир Путин — немецким. Экс-канцлер в мемуарах также рассказала об опоздании Путина на саммит «Большой восьмерки» (G8) в немецком Хайлигендамме. По ее словам, политик явился на встречу спустя 45 минут после ее начала и произнес фразу «это ваша вина, точнее вина Radeberger» — немецкого пива премиум-класса, ящик которого он заказал в гостиничный номер.