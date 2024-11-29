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08:00, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасной причине боли в спине

Врач Ведерников: боль в спине может свидетельствовать о камне в почке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albina Gavrilovic / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и анестезиолог-алголог Андрей Ведерников в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян об опасной причине боли в спине. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что боль в спине может свидетельствовать о камне в почке. «Камень может застревать в мочеточнике, то, что остается снизу камня, спазмируется, и вызывает боль, связанную со спазмом краткомышечных органов, а то, что сверху, от того, что почка продолжает фильтровать мочу, растягивается, и вызывает растяжение мочеточника и самой почки», — объяснил Ведерников.

Малышева отметила, что спазм и растяжение подают сигналы в спиной мозг. «От больной почки вверх идет сигнал, и мозг чувствует боль», — пояснила она.

Ранее врач Александр Мясников развеял распространенный миф о боли в спине. По его словам, вопреки распространенным представлениям, курс уколов с витаминами группы B не помогает избавиться от недуга.

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