Россиянам назвали плюсы и минусы искусственной новогодней елки

ОСН: главным преимуществом искусственной елки назвали экономию бюджета

Главное преимущество искусственной елки на Новый год — возможность использовать ее много раз, а значит, сэкономить бюджет. Плюсы и минусы неживого праздничного дерева назвали эксперты Общественной службы новостей (ОСН).

Среди преимуществ специалисты также отметили отсутствие вклада в вырубку деревьев и нарушение лесных экосистем. Помимо этого, обладателям искусственной ели не придется регулярно убирать осыпавшиеся иголки.

Недостатком таких деревьев сочли отсутствие запаха хвои. Кроме того, елку нужно собирать, разбирать и где-то хранить — для этого потребуется выделить в квартире отдельное место. А еще есть риск купить некачественное и токсичное для проживающих в квартире изделие.

Ранее россиянам рассказали, что долговечными и без неприятного запаха будут елки из литой резины и полимерного пластика на проволочном каркасе. Второе место по популярности и качеству занимают деревья из похожей на сосну лески.