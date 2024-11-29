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10:03, 29 ноября 2024Россия

Россиянин напал на вызволявшего из квартиры девушку во время побоев соседа

Житель Владивостока напал на соседа, спасавшего девушку от побоев
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Житель Владивостока напал на соседа, который помогал вызволять из его квартиры девушку, спасая ее от побоев. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, россиянин проживает в ЖК «Золотой Рог», в конце ноября он издевался над своей возлюбленной. Соседи услышали крики и вызвали сотрудников полиции. До приезда оперативников жильцы самостоятельно вскрыли дверь и освободили пленницу. Ее забрали в больницу.

Девушка сняла побои и написала заявление.

На следующий день ее мучитель выследил одного из соседей, который вскрывал его дверь, вышел с ним из лифта, повалил на пол и избил ногами. У пострадавшего диагностировали ушиб ребер и ссадины на лице. Он также обратился в полицию.

В тот же день к родственникам соседа приехали друзья нападавшего в форме сотрудников правоохранительных органов и объявили, что все дела в отношении мужчины «будут замяты, сожительница заберет заявление, а факт нападения на соседа никто не докажет».

Сам же нарушитель спокойствия уверен, что соседи незаконно проникли в его квартиру, и намерен подавать встречный иск.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина избил жену и не дал медикам помочь ей, угрожая пистолетом.

ЖЗЛ
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