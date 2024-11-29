Россиянин напал на вызволявшего из квартиры девушку во время побоев соседа

Житель Владивостока напал на соседа, спасавшего девушку от побоев

Житель Владивостока напал на соседа, который помогал вызволять из его квартиры девушку, спасая ее от побоев. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, россиянин проживает в ЖК «Золотой Рог», в конце ноября он издевался над своей возлюбленной. Соседи услышали крики и вызвали сотрудников полиции. До приезда оперативников жильцы самостоятельно вскрыли дверь и освободили пленницу. Ее забрали в больницу.

Девушка сняла побои и написала заявление.

На следующий день ее мучитель выследил одного из соседей, который вскрывал его дверь, вышел с ним из лифта, повалил на пол и избил ногами. У пострадавшего диагностировали ушиб ребер и ссадины на лице. Он также обратился в полицию.

В тот же день к родственникам соседа приехали друзья нападавшего в форме сотрудников правоохранительных органов и объявили, что все дела в отношении мужчины «будут замяты, сожительница заберет заявление, а факт нападения на соседа никто не докажет».

Сам же нарушитель спокойствия уверен, что соседи незаконно проникли в его квартиру, и намерен подавать встречный иск.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина избил жену и не дал медикам помочь ей, угрожая пистолетом.