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21:13, 29 ноября 2024Россия

Российские военные ударили из РСЗО «Торнадо» по операторам дронов «Птах Мадьяра» ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили 66 операторов дронов «Птах Мадьяра» ВСУ ударом «Торнадо»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» по позициям операторов дронов «Птахи Мадяра» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

«Ударом "Торнадо" по пункту дислокации операторов дронов "Птахи Мадьяра" ВСУ в Харьковской области уничтожены до 66 боевиков, сообщили в МО РФ», — говорится в публикации.

На видео объективного контроля видно, что атака наносится по значительной площади лесополосы.

«Птах Мадьяра» перебросили в Курскую область во второй половине ноября. Подразделение оснащено новейшим вооружением и оборудованием, с помощью которого осуществляет диверсии и минирование местности.

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